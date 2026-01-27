ВС РФ поразили два терминала Starlink и дроны "Баба-яга" в Сумской области

Операторы БПЛА войск беспилотных систем поразили пункты временной дисклокации ВСУ и управления БПЛА, гексакоптеры "Баба-яга" и два терминала связи Starlink на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также на кадрах запечатлены эпизоды поражения наземного робототехнического комплекса, реактивной системы залпового огня "Град" и американской гаубицы М114 противника. Кроме того, поражены личный состав и укрытия ВСУ.