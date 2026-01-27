«Ситуация печальная»: что происходит в Константиновке

Шансы Вооруженных сил Украины удержать Константиновку становятся все более призрачными, освобождение города - дело ближайшей перспективы. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт Евгений Михайлов, оценив возможность массовой сдачи в плен украинских военных.

По словам эксперта, российские подразделения в городе продолжают продвигаться вперед и уже дошли до центра Константиновки. Также фактически перекрыты многие пути снабжения украинской армии, пресекаются попытки провести ротацию или получить поддержку.

«В целом ситуация для ВСУ в Константиновке печальная: у них нет возможности получить подкрепление в виде живой силы и вооружения. Можно говорить о том, что на сегодняшний день противник загнан в клещи», — констатировал Евгений Михайлов.

На этом фоне, по его словам, в рядах ВСУ возникают конфликты, чаще всего между солдатами из регулярных войск и заградительными отрядами.

«Перестрелки происходят. Дело в том, что в украинских подразделениях заградительные отряды состоят в основном из националистов. И регулярные войска, которые также в достаточной мере идеологизированы, ненавидят их. Есть информация, что заградотрядцам стреляют в спину», — рассказал эксперт.

Он считает, что многие украинские военнослужащие готовы были бы сдаться в плен, но опасаются расстрелов со стороны националистов. Таким образом, сдача в плен возможна «только при ответственном подходе тех командиров ВСУ, которые еще сохраняют управление», констатировал Михайлов.

Ранее стало известно, что на константиновском направлении подразделения российской армии продвигаются в направлении Дружковки, охватывая Константиновку с запада. Кроме того, сражение идет в Ильиновке и в посадках западнее. Есть успехи и в городе.