«Нельзя об этом говорить»: что известно о супероружии США

В открытый доступ просачивается все больше данных о секретном американском оружии. Как сообщает «Царьград», утверждается, что оно способно «гасить» самые современные средства ПВО — как российские, так и китайские.

«Дискомбобулятор»

Основным источником «сенсаций» является сам президент США Дональд Трамп. Он не раз рассказывал о супероружии и недавно впервые назвал его — «дискомбобулятор».

«Мне нельзя об этом говорить. Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло. Они были полностью готовы к нашему нападению», — заявил американский лидер.

Само слово «discombobulator» фиксируется в американском языке еще с 30-х годов XIX века. Изначально как форма глагола discombobulate — «смущать» и «выводить из равновесия». Позднее оно появилось в научной фантастике, откуда уже перекочевало в лексикон инженеров, хоть сперва и имело шутливый флер. Позднее оно появилось и в компьютерных играх различной направленности.

Трамп, намеренно или нет, в своих заявлениях смешивает в кучу два явления: подавление ПВО Венесуэлы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и вывод из строя кубинских и венесуэльских спецназовцев с помощью звукового оружия. Добиться выполнения этих задач можно с помощью явлений, которые имеют принципиально различную физическую природу.

Как отмечает член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, слова Трампа скорее похожи на блеф и посыл России и Китаю, что системы ПВО их якобы не спасут.

«В том, что он говорит, есть противоречия: действительно ведётся разработка оружия, которое электромагнитным импульсом может влиять на системы ПВО, вертолеты, другие какие-то содержащие электронику комплексы. А есть еще звуковые волны, которые влияют на человека. Поэтому, когда об этом говорит Трамп, он прикрывает истинную подоплеку успешной операции», — заявил Попов.

Схожее мнение высказал бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. Он считает, что с помощью слов о сверхсекретном оружии американский президент пытается замаскировать наличие предателя в военном руководстве Венесуэлы. Крапивник уверен, что в действительности в ход пошел не «дискомбобулятор», а доллар.

«Человек отвечал за ПВО, система была отключена. Что позволило вертолетам залететь на военную базу и начать облучать ее звуковым аппаратом. Так что да, есть такое оружие. Но сказать о том, что это какая-то сверх-супер-разработка, как Трамп любит рассказывать, – нет ничего сверхсекретного», — заявил он.

Все равно опасны

Однако все это не значит, что слова Трампа можно пропускать мимо ушей. Экспертами не раз отмечалось, что у США есть отработанная и эффективная технология подавления системы противовоздушной обороны, построенной на основе наземных комплексов ПВО — SEAD/DEAD. В нее входят самолеты дальней радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также эскадрильи пилотов-асов, способных летать в условиях работы противовоздушных установок.

В операции по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро за подавление китайских радаров отвечал новейший самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call. Он существенно меньше старых самолетов РЭБ, а также имеет самую передовую и совершенную электронику.

Кроме того, незадолго до вторжения специалисты замечали подвесные контейнеры РЭБ NGJ-MB, которые получили флотские EA-18G Growler на военно-морской базе Рузвельт-Роудс. Они создавались для противодействия именно китайским радарам. Вероятно, подавление венесуэльской ПВО проводилось именно с помощью новейших средств РЭБ.