КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

КНДР во вторник осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом говорится в сообщении Береговой охраны Японии, поступившем в распоряжение ТАСС.

В нем отмечается, что с территории КНДР "был осуществлен запуск, предположительно, баллистической ракеты". В Береговой охране Японии сообщили, что ракета уже упала, и призвали находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаться к ним и незамедлительно связаться с японскими властями.

Сообщение от Береговой охраны Японии о ракетном запуске КНДР пришло дважды с разницей в несколько минут. На настоящий момент не уточняется, был ли это технический сбой или КНДР осуществила два последовательных пуска.

В свою очередь в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея южнокорейскому агентству News1 также подтвердили информацию о ракетном запуске КНДР.

По данным Минобороны Японии, это первый ракетный пуск КНДР с 4 января и второй по счету в 2026 году.

Позже агентство Kyodo сообщило, что КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным источников агентства в правительстве Японии, ракеты уже упали за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.