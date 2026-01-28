Запорожская область пять раз была атакована ВСУ

Населенные пункты Запорожской области были атакованы со стороны ВСУ пять раз за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По данным Балицкого, в селе Верхняя Криница Васильевского округа и в городе Приморске из-за атаки украинского БПЛА повреждены два частных дома, в селе Бурчак Михайловского округа повреждена крыша здания.

Помимо этого, около села Райновка в Приморском округе повреждения при атаке украинского БПЛА получил ветрогенератор, а еще один вражеский летательный аппарат нанес удар по линии электропередачи в Каменке-Днепровской.

Во всей случаях атак, к счастью, обошлось без пострадавших.