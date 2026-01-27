Герасимов: Купянск-Узловой освобожден от ВСУ, идет зачистка

Российская армия освободила поселок Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Купянск-Узловой находится южнее Купянска, на левом (восточном) берегу реки Оскол.

Сейчас армия РФ ведет проверку и зачистку кварталов в черте населенного пункта, говорит Герасимов.

Одновременно с этим идут бои в соседних Ковшаровке и Глушковке - они расположены на том же берегу, ниже по течению Оскола.

На участке местности примерно четыре на шесть километров полностью блокирован район, где находятся до 800 украинских военных, говорит Герасимов.

Первая танковая армия продолжает уничтожение противника в окружении.