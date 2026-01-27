Новости СВО сегодня: удар «Гиацинта» и ликвидация диверсантов ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области и об успешной операции российских сил в Херсонской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 27 января.

Удар «Гиацинта»

Российская буксируемая пушка «Гиацинт-Б» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. В районе поселка Зализничное воздушная разведка ВС РФ выявила укреплённые позиции ВСУ, которые использовались как единый узел обороны. В тылу находился склад боеприпасов, обеспечивавший передовую группировку.

Артиллерийский расчет «Гиацинта-Б» нанёс удар по целям - укреплениям в застройке и лесополосах, а также по складу боекомплекта. В результат были уничтожены опорные пункты, укрытия и склад боеприпасов ВСУ. Снабжение украинских сил было нарушено, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Молнии»

Российские беспилотники «Молния-2» уничтожили пункты временной дислокации с живой силой ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка ВС РФ выявила скопление живой силы ВСУ в одном из зданий. После точного определения координат и подтверждения цели расчет подготовил и запустил ударный беспилотник «Молния-2», оснащенный осколочно-фугасной боевой частью.

Беспилотник поразил пункт временной дислокации ВСУ. Это позволило создать условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Запад», подчеркнули в Минобороны РФ.

Удар «Солнцепека»

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Разведывательный дрон ВС РФ выявил укрепленный опорный пункт ВСУ в лесу, оборудованный укрытиями и инженерными заграждениями.

Координаты цели были переданы расчету «Солнцепека». Расчет выполнил пуск термобарических боеприпасов, уничтожив укрепления ВСУ. В районе удара сдетонировал склад боеприпасов. Это усилило эффект поражения и сорвало дальнейшее использование позиции, отметили в Минобороны.

Операция «Ланцета»

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны России. Во время воздушной разведки оператор разведывательного дрона Zala обнаружил следы передвижения техники на снегу. Российские военные выяснили, что ВСУ доставили и установили в ближайшей лесопосадке радиолокационную станцию. Цель была уничтожена «Ланцетом».

Операция в Запорожской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили группы огневой поддержки штурмовиков ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны. Операторы беспилотников выявили позиции полевой артиллерии и танка ВСУ, замаскированные в лесу. Украинские силы оборудовали защитные каркасы с древесными перекрытиями.

Координаты целей были переданы расчетам FPV-дронов на оптоволокне. После этого операторы нанесли удар по гаубицам «Богдана-БГ» и танку, все цели были поражены.

Ликвидация диверсантов ВСУ

Источник РИА Новости в группировке войск «Север» сообщил, что в Харьковской области были ликвидированы восемь диверсантов ВСУ. Удар по украинской диверсионно-разведывательной группе нанесли артиллеристы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ. Они применили против группы систему «Град».