Сотрудники ТЦК на Украине начали использовать дроны для ловли мужчин

Сотрудники ТЦК на Украине стали использовать беспилотники для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский военнопленный Александр Лосев.

По словам мужчины, он поднимался вверх по дороге, когда сотрудники ТЦК подъехали к нему сзади. Лосев уверен, что они уже знали о его присутствии на улице.

«Они же там и дронами светят в селе. Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят... приезжают, где-то машину ставят. Поднимают дроны и вычисляют», — заявил пленный.

Лосев добавил, что не оказывал сопротивления сотрудникам ТЦК, однако те не только применили к нему силу, но и использовали перцовый баллончик.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК в Полтаве выбили дверь и мобилизовали мужчину, который прятался от них в туалете на заправке. Его пытались защитить уборщица и девушка-кассир, но безуспешно.