Министерство обороны России сообщило об актуальной обстановке в зоне проведения специальной военной операции по состоянию на 27 января.

Как заявили в военном ведомстве, бойцы подразделений группировки войск «Днепр» взяли под контроль село Новояковлевка в Запорожской области.

Также сообщается, что в результате наступления подразделений группировки войск «Запад» российская армия заняла населенный пункт Купянск-Узловой в Харьковской области.

Средства ПВО сбили управляемую ракету С-200 и 105 беспилотников. Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили около 1345 военнослужащих.