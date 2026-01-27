Бойцы ВС РФ расширяют полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

По данным Минобороны России, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи подразделений.

«Группировка войск «Север» ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта», — заявил Герасимов.

При этом начальник Генштаба России, подчеркнул, что два из этих населенных пунктов – Симиновка и Старица - были освобождены за последнюю неделю.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом эксперты отмечали, что зона безопасности создается для того, чтобы не допустить атак на российские регионы, а ее глубина будет зависеть в том числе и от оружия, которое западные страны передают Киеву.