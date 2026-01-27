Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

Группировка "Запад" освободила Купянск-Узловой, идет проверка и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжает уничтожение окруженных формирований противника.

Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», - сказал он.

Герасимов подчеркнул, что первая танковая армия уничтожает окруженные подразделения ВСУ на восточном берегу реки Оскол. По его словам, подразделения 6-й армии продолжают наступление в направлении Лозовой Первой и ведут уличные бои в Кутьковке в зоне ответственности группировки «Запад».

Ранее начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что с начала января войска освободили 17 населенных пунктов и свыше 500 квадратных километров территории.