В российском курортном городе объявили угрозу атаки беспилотников

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Жителям, находящимся дома, рекомендовали укрыться в помещениях без окон и воздержаться от использования лифтов. Тем, кого сигнал тревоги застал на улице, посоветовали спуститься на цокольные этажи ближайших зданий, в подземные парковки или подвалы.

В мэрии также напомнили о запрете на съемку работы систем противовоздушной обороны (ПВО), а также деятельности специальных и оперативных служб.

Утром 27 января Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. По данным ведомства, наибольшее число дронов — девять — было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края, три — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА перехватили над Орловской и Белгородской областями.