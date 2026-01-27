Экс-офицер СБУ оценил армии стран Евросоюза для участия в войнах

Армии стран Европейского союза не в состоянии участвовать в войнах, в том числе по причине страха и незаинтересованности населения, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом пишет ТАСС.

© Лента.ру

По его словам, в европейских странах люди не хотят воевать. Он добавил, что европейское, западное «общество сытое — оно размягчилось».

Эксперт оценил угрозу для РФ от создания нового военного альянса ЕС

«Я думаю, что ни одна европейская армия сейчас не готова к войне. Ну и плюс не стоит забывать об общем кризисе "инфантилизма"», — оценил Прозоров. По его мнению, нынешний уровень французской, британской и немецкой армий значительно ниже, чем в прежние времена.

Ранее политолог Николай Топорнин заявил, что создание Европой единой армии не несет угрозы для РФ.