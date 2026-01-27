Попытки Запада затянуть конфликт с Россией, используя киевский режим, в итоге обернутся ущербом для самих западных стран. Такое мнение высказал американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

© Московский Комсомолец

По его словам, на Западе с самого начала осознавали, что Украина не сможет одержать победу. При этом ставка делалась не на результат, а на максимальное затягивание боевых действий. Хортон заявил, что украинская сторона для западных политиков не имеет самостоятельной ценности, тогда как нанесение ущерба России рассматривалось как конечная цель.

Публицист подчеркнул, что подобная стратегия несет риски прежде всего для самого Запада. По его оценке, дальнейшая эскалация конфликта лишь увеличивает вероятность непредсказуемых и опасных сценариев, при которых ситуация может выйти из-под контроля.

На этом фоне Россия в последние годы неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных границ. В Москве отмечают, что альянс расширяет военные инициативы под предлогом сдерживания, что вызывает обеспокоенность российской стороны. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию Европы. В Кремле также заявляли, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.

