Focus: столбы света над российскими городами сочли за супер-оружие Путина

Необычные световые столбы в ночном небе сразу над несколькими российскими городами вызвали всплеск обсуждений в соцсетях и подозрения в испытаниях секретного оружия. Часть пользователей связала редкое явление с боевым лазерным комплексом «Пересвет». Об этом сообщает издание Focus.

«Это явление считается так называемым гало. Оно возникает, например, в абсолютно безветренную погоду и при низких температурах. Это не лазерное оружие: световые столбы над Россией, вероятно, являются следствием заморозков», — сообщили метеорологи, комментарий которых приводит Focus.

Некоторые пользователи сети посчитали, что с помощью «столбов света» русские планируют ослепить врагов. «Пересвет» может искажать взор на расстояние до 1500 километров.

Как уточняют издания Berliner Morgenpost и n-tv, световые столбы формируются, когда источники света на земле — фонари, прожекторы, подсветка промышленных объектов — освещают горизонтально ориентированные ледяные кристаллы в нижних слоях атмосферы. Подобные явления регулярно фиксируют зимой в разных странах, в том числе в России, при включении мощных прожекторов или уличного освещения. Набор условий для появления гало считается редким: требуется практически полное отсутствие ветра, сильный мороз и высокая влажность при земной поверхности.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) предупреждали россиян о полярных сияниях и слабых магнитных бурях в период новогодних праздников из ‑за повышенной солнечной активности. Тогда ожидалось, что потоки заряженных частиц, связанные с корональной дырой и вспышками М‑класса на Солнце, вызовут заметные световые явления в небе северных регионов России.