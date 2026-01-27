США проигнорировали предложение России о продлении ДСНВ

Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) хотя бы на год. Об этом заявил «Известиям» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Хотя, напомню, Россия предлагала продлить, по меньшей мере на год, ключевые количественные параметры ДСНВ. Ответа нет», — отметил он.

В США сделали заявление о переговорах России и Украины

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал истечение срока ДСНВ словами «истечет так истечет».

В конце ноября прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что, если Соединенные Штаты не захотят продлевать ДСНВ, то «и не надо».