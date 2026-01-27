В США допускают «точечные удары» по иранским чиновникам на фоне протестов

США рассматривают возможность нанесения «точечных ударов» по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которых Вашингтон считает причастными к убийствам протестующих. Об этом сообщил портал Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники в странах Персидского залива.

© Московский Комсомолец

По словам одного из собеседников издания, удары могут быть нанесены уже на этой неделе, однако планы американской стороны остаются подвижными и могут быть пересмотрены. Бывший сотрудник американской разведки на условиях анонимности заявил MEE, что президент Дональд Трамп, вероятно, не отказался от идеи смены власти в Иране. Такой вывод он сделал, исходя из обсуждений внутри администрации США.

Источник также отметил, что Соединенные Штаты увеличили поставки ракет-перехватчиков, которые могут быть задействованы в случае новых ударов по Ирану.

Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

26 января Трамп в интервью Axios заявил, что ситуация вокруг Ирана «находится в процессе изменений», добавив, что Тегеран, по его мнению, заинтересован в заключении сделки. При этом, как отмечают источники журналистов, окончательное решение по Ирану президент США пока не принял и на этой неделе может провести дополнительные консультации, в ходе которых ему представят «новые военные варианты».

Американские чиновники, беседовавшие с Axios на условиях анонимности, подчеркнули, что возможная сделка с Ираном должна предусматривать вывоз обогащенного урана за пределы страны, запрет на его дальнейшее обогащение, ограничения на запасы дальнобойных ракет, а также изменение политики Тегерана в отношении поддержки «региональных прокси-групп». При этом, по данным издания, Иран подал сигналы о готовности к диалогу с США, но о согласии принять выдвинутые условия речи не шло.

Массовые протесты в Иране начались в декабре 2025 года на фоне ухудшения экономической ситуации. Власти республики обвинили в их организации США и Израиль. Дональд Трамп ранее заявлял о готовности нанести удар по Ирану в случае жесткого подавления протестов, однако, как писала The Wall Street Journal, после консультаций с союзниками отказался от этого шага. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и ряд арабских стран, посчитав момент неподходящим. Сам Трамп утверждал, что отказался от удара после отмены ряда казней в Иране.