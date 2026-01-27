Рютте заявил, что Евросоюз не сможет защитить себя без США

Евросоюз в сегодняшнем его состоянии не способен защитить себя без помощи США, для реальной военной автономии европейским странам нужно увеличить оборонный бюджет еще вдвое и обзавестись общим ядерным оружием. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Европарламенте.

"Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете", - приводит цитату из выступления Рютте газета Financial Times.

По словам генсека, если европейские страны действительно хотят военной независимости от США, то прежде всего им нужно резко увеличить оборонные бюджеты.

"Забудьте о том, что вы сможете сделать это с пятью процентам (от ВВП на военные расходы - Прим. "РГ"). Это будет 10 процентов. Вы должны создать свой ядерный потенциал. Это стоит миллиарды и миллиарды евро", - объяснил Рютте.

Он также отметил, что, помимо всего прочего, Евросоюзу также нужно где-то найти достаточное число готовых служить в армии мужчин и женщин.