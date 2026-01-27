Германия больше не сможет делиться с Украиной системами Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у страны практически не осталось возможностей для передачи Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности, новых комплексов Patriot.

На совместной пресс-конференции в Берлине с литовским коллегой он пояснил, что Германия уже передала Киеву более трети своих собственных систем и теперь сама ожидает поставок на замену переданным.

Франция заблокировала закупку Storm Shadow для ВСУ

Писториус отметил, что ФРГ внесла «непропорционально большой вклад» в обеспечение Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками. Он также обратил внимание, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, запасы которых также ограничены.

Ранее сообщалось, что Франция заблокировала поставку британских ракет Storm Shadow Украине.