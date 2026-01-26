Хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ

Пророссийские хакеры из группировок PalachPro и EOS заявили РИА Новости о проведении успешной кибероперации, в результате которой мессенджер Sonata — ключевой канал связи между украинскими военнослужащими — был выведен из строя, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности координировать действия в реальном времени.

© Lenta.ru

«В результате повторной масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, активно используемого украинскими военными, перегрузив систему сетевым трафиком, атака прервала все виды коммуникаций: обмен сообщениями, голосовые звонки и передачу файлов», — заявил хакер агентству.

Он отметил, что успешная атака парализовала связь подразделений ВСУ, лишив их возможности передавать данные о местоположении, получать команды и оперативную поддержку от высшего командования.

В ноябре прошлого года российские хакеры взломали Sonata. Программное обеспечение для ВСУ разработала украинская компания Dolya Communication Systems, являющаяся партнером американской корпорации Motorola Solutions.