Франция заблокировала одну закупку для ВСУ

Франция выступила против предложения приобрести у Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

По данным британской газеты The Daily Telegraph, Париж настаивает, что приоритет при закупке вооружений для Киева должен отдаваться компаниям из Евросоюза. В то же время коалиция из десятка европейских стран, включая Польшу, Румынию, Чехию и Нидерланды, поддерживает упрощение для Украины правил использования этого «военного кредита», чтобы позволить покупать вооружение у Великобритании.

Один из европейских дипломатов назвал Францию «очевидным оппонентом» подобных предложений. Британские дипломаты ведут переговоры с ЕС, однако им советуют активнее взаимодействовать с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция обладает значительным влиянием в профильных комитетах.

Согласно оценкам украинских военных, их потребности в вооружении, произведённом вне ЕС, составляют до 24 млрд евро. Среди нужд называются комплексы Patriot и ракеты PAC-3 американского производства, а также дальнобойные ракеты, которые страны Евросоюза, по мнению издания, вряд ли смогут предоставить Украине. В этой связи коалиция европейских стран считает, что Британия могла бы передать Киеву свои Storm Shadow.

Ранее, в январе, Politico сообщал о разногласиях в Евросоюзе по вопросу закупок оружия для Украины. Германия и Нидерланды выступают за возможность тратить часть суммы на покупку американских вооружений, а Франция продолжает настаивать на приоритете европейских производителей.

