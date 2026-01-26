Германия пока не может предоставить Киеву новые Patriot

Германия имеет мало пространства для действий в вопросе предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и, в частности, не может передать новые Patriot, так как сама нуждается в них. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине.

© Global look

"Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных", - сказал он, уточнив, что ФРГ передала Украине более трети собственных систем Patriot.

Писториус посетовал на то, что в сравнении с союзниками Германия внесла "непропорционально большой вклад" для поддержки Киева средствами ПВО. Министр обороны также обратил внимание на то, что ФРГ является единственной страной, которая поставляет Киеву системы Iris-T, и отметил, что их не хватает.