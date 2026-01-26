Telegraph: Париж выступил против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Франция выступила против приобретения у Великобритании дальнобойных ракет Storm Shadow для нужд ВСУ в рамках пакета помощи объемом €90 млрд. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Как пишет издание, в рамках указанного пакета помощи при закупке вооружений для Киева приоритет должен отдаваться компаниям из ЕС. Коалиция из десятка европейских стран - государств Балтии и Скандинавии, а также Польши, Румынии, Чехии и Нидерландов - поддержала упрощение для Украины правил по данному "военному кредиту", что позволило бы Киеву приобрести вооружение у Великобритании, однако в Париже предлагают отдать приоритет компаниям из ЕС.

Один из дипломатов, с которыми журналисты пообщались на условиях анонимности, назвал Францию "очевидным оппонентом" этих предложений. Британские дипломаты ведут переговоры с представителями ЕС, однако их также призывают активнее налаживать контакты с Европейской комиссией и Европейским парламентом, где Франция имеет значительное влияние в комитетах, занимающихся вопросами безопасности, говорится в статье.

При этом The Daily Telegraph приводит данные украинских военных, по оценкам которых их потребности в вооружении, произведенном вне ЕС, достигают €24 млрд. Среди подобных типов вооружения называются зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты PAC-3 к ним производства США, а также дальнобойные ракеты, которые, как отмечает газета, страны Европы вряд ли смогут поставить Киеву. В коалиции считают, что в таком случае Британия могла бы передать Украине свои Storm Shadow.

В середине января издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разошлись в позициях по вопросу закупок оружия для Украины в рамках пакета помощи в €90 млрд, Германия и Нидерланды считают, что часть суммы должна быть потрачена на покупку американских вооружений, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям.