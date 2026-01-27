Немецкий генерал-лейтенант Геральд Функе рассказал о «наихудшем сценарии» гипотетического конфликта России с НАТО, в котором Германия может оказаться в эпицентре боевых действий.

Об этом пишет газета The Times.

«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемое число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — сказал Функе.

Ранее газета The Telegraph писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить страны Евросоюза к войне с Россией.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.

Посол раскрыл причину осложнения обстановки в Балтийском море

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Россия не собирается нападать на государства ЕС и НАТО и готова закрепить это юридически.