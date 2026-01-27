Над российским городом раздалась серия взрывов

Местные жители услышали несколько взрывов над Курском. По данным Telegram-канала Shot, город подвергся воздушной атаке, сейчас там работает система противовоздушной обороны.

«Серия взрывов прогремела над Курском около 01:00 ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков в разных частях города», — говорится в сообщении. При этом в некоторых районах были видны вспышки в небе. Сообщается, что дроны Вооруженных сил Украины уничтожаются на подлете к городу.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек стал жертвой удара ВСУ по региону.