ЕК одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение

Европейская комиссия согласовала финансирование для Польши по программе SAFE (Security Action for Europe), предусматривающее выделение 43,7 млрд евро на модернизацию армии и безопасность, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

© Global look

Европейская комиссия одобрила заявку Польши на получение 43,7 млрд евро в рамках программы перевооружения ЕС SAFE, передает «Интерфакс».

Польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что средства направят на модернизацию вооруженных сил, развитие оборонной промышленности и обеспечение национальной безопасности.

Польша станет крупнейшим бенефициаром инициативы, общий фонд которой составляет около 150 млрд евро.

Ранее Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.

Страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, направленный на усиление военного потенциала Европы и повышение самостоятельности ее оборонной промышленности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и одержать в ней победу.