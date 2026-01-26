© Вечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился обороной Харькова.

В ходе совещаний по энергетической ситуации украинский лидер поручил военным определить дополнительные меры обороны города.

— Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — необходимо действовать быстрее (...) Командующему ВСУ и министру обороны он поручил срочно определить дополнительные меры обороны Харькова, — приводит его слова Life.ru.

В декабре в СМИ сообщали, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает подразделения 63-й отдельной механизированной бригады с Краснолиманского направления в Харьковскую область. По его словам, до этого военные украинской армии провели на Харьковском направлении в Вильче одну контратаку, в которой участвовали силы 225-го отдельного штурмового полка. Несмотря на это, успеха бойцам ВСУ добиться не удалось, они отошли на исходные позиции.

Через несколько дней в Харьковской области Украины зафиксировали повреждения плотины Печенежского водохранилища. По этой дамбе проходит важная транспортная артерия, связывающая Харьков с такими населенными пунктами, как Волчанск, Великий Бурлук и Купянск.