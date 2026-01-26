Дрон-разведчик заметили над Киевом

Над Киевом в течение двух часов летает разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«За это время он (БПЛА) был в центре, на левом и на правом берегах и в разных районах столицы,» — отмечается в сообщении.

В публикации рассказали, что после того, как горожане увидели в небе дрон, была объявлена воздушная тревога.

До этого присутствие патрульного противолодочного самолета ВМС США Boeing P-8A Poseidon было зафиксировано в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Сочи.

Согласно зафиксированному маршруту, разведывательный борт вылетел с авиабазы на острове Сицилия. Путь самолета пролегал через болгарскую Варну и территорию Румынии, после чего воздушное судно направилось в сторону сочинского побережья, намеренно обходя Крымский полуостров. В дальнейшем борт совершил маневр разворота в районе грузинского Батуми и взял обратный курс к месту базирования в Италии.