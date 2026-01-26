ОАЭ сделали заявление о возможной атаке США на Иран

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что не допустят использования своего воздушного пространства, территории или территориальных вод для осуществления атак против Ирана. Об этом сообщается в заявлении МИД страны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

© Lenta.ru

«МИД ОАЭ подтверждает приверженность принципу недопустимости использования своего воздушного пространства, территории и вод в каких-либо враждебных военных действиях против Ирана, а также принципу недопустимости оказания какой-либо материально-технической поддержки в этом отношении», — отмечается в тексте заявления.

Министерство подчеркнуло, что только «диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета» являются наиболее эффективными способами для урегулирования конфликтов.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких туннелей, в Тегеране. Сообщается, что такое решение было принято на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США.