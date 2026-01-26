«Радиостанция Судного дня» передала новое слово

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую называют «станцией Судного дня», передала новое слово — «трейдер». Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно записи трансляции, в 15:49 по московскому времени УВБ-76 передала сочетание букв «НЖТИ», слово «трейдер» и несколько цифр. Смысл этих сообщений остается неясным.

«НЖТИ 62821 ТРЕЙДЕР 5894 4167», — прозвучало в эфире станции.

«Станция Судного дня» непрерывно работает со второй половины 1970-х. Ее точное предназначение неизвестно, но деятельность станции связывают с работой военных или разведывательных структур. Большую часть времени УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать сочетания слов, букв и цифр.

Ранее в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали сразу три загадочных сообщения.