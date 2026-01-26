Авианосец Abraham Lincoln вошел в зону ответственности CENTCOM

Авианосная ударная группа американских ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник телеканала отметил, что авианосец "пока не готов к возможным будущим ударам по Ирану".

Fox также приводит мнение эксперта Кэмерона Челла, указывающего на то, что Иран обладает большим количеством БПЛА, способных эффективно атаковать надводные корабли.

"Если сотни беспилотников будут запущены за короткий промежуток времени, некоторые почти наверняка прорвутся", - сказал Челл.

Центральное командование США отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.