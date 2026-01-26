Ракетный корабль "Рассвет" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Малый ракетный корабль Северного флота "Рассвет" выполнил артиллерийские стрельбы на полигонах Баренцева моря для отработки задач по отражению атак безэкипажного катера противника, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж малого ракетного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Рассвет" выполнил комплекс артиллерийских стрельб на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Боевые расчеты корабля отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения противника, выполнив стрельбы из артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630. Экипаж провел ряд стрельб по морским целям, имитирующим корабль и безэкипажный катер условного противника", - информировали в пресс-службе.

Кроме того, моряки отразили налет авиации условного противника и уничтожили малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Отмечается, что подготовка экипажа малого ракетного корабля проводилась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море. Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.