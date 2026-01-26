«Ответный удар»: эксперт рассказал о возможном применении спецоружия РФ в зоне СВО

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ответом на попытку ВСУ атаковать новгородскую резиденцию президента России мог бы стать удар спецоружием. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Министр указал, что уничтожен был 91 беспилотник. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал случившееся «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

«Согласно нашей доктрине и уточнениям, которые были приняты о применении ядерного оружия, эта ситуация с атакой на резиденцию относится к таким, за которую мы могли нанести ответный удар», - подчеркнул Кнутов.

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли по целям, связанным с ВСУ, массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетой «Орешник». В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен в ответ на попытку атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. «Орешник» поразил объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Позже в Минобороны рассказали, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там проводились ремонт и обслуживание авиатехники ВСУ, в том числе самолетов F-16 и МиГ-29.