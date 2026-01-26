Стало известно о возможных провокациях ВСУ на фоне переговоров

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов считает, что ВСУ могут попытаться атаковать Запорожскую АЭС на фоне очередных переговоров. Об этом военный рассказал News.ru.

На прошлой неделе в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Обсуждения продлятся на этой неделе.

«ВСУ будут пытаться произвести очередную атаку на ЗАЭС, которая сейчас работает в нейтральном режиме», - предположил Попов.

Генерал-майор подчеркнул, что Россия наблюдает за станцией «жестко и внимательно». Он заявил, что Москва не изменит тактику ведения обороны и охраны особо важных объектов.

Семнадцатого января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о согласии России и Украины на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередачи к ЗАЭС. Отмечалось, что речь идет о ремонтных работах на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате боевых действий 2 января.