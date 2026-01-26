Эксперт назвал блефом заявления Трампа о наличии у США секретного оружия

Подполковник запаса ФСБ, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о наличии у его страны секретного оружия, которое было применено в Венесуэле. По мнению эксперта, слова главы Белого дома похожи на блеф, адресованный России и Китаю.

«Да, ведется разработка оружия, которое электромагнитным импульсом может влиять на электрические приборы, в том числе системы ПВО, вертолеты, другие какие-то электронные комплексы. А есть еще звуковые волны, которые влияют на человека. <...> Да, все это есть, и есть это уже, наверное, с 70-х годов, еще с того времени разработки ведутся», — пояснил Попов.

Он добавил, что если бы у Запада были успехи в разработке такого оружия, оно давно было бы испытано на Украине.

24 января Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. Из-за него армия республики «не смогла запустить свои ракеты». По словам политика, это был «дискомбобулятор», но ему нельзя говорить об этом.