Эксперт заявил о применении ВСУ западных «умных бомб» для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют французские и американские корректируемые авиабомбы для нанесения ударов по территории России. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, это оружие представляет собой гибрид бомбы и крылатой ракеты, способный корректировать полет после сброса.

"ВСУ давно применяют и французские, и американские умные корректируемые бомбы. Когда их сбрасывают с самолета, они могут лететь дальше и корректироваться с помощью специальных крылышек. Такие бомбы наши военные сбивают каждую неделю", — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что бомбы, как правило, сбрасываются с американских истребителей F-16, а также с советской авиатехники. Он подчеркнул, что аналогичное высокоточное оружие есть и у России, которое применяется более активно. По оценке Дандыкина, российские силы ПВО сбивают от пяти до восьми таких боеприпасов в неделю.

Прошедшим летом сообщалось, что украинское конструкторское бюро "Медоед" провело испытания адаптированной от России "умной" бомбы — фугасной авиабомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) весом 500 килограммов.