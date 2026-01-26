Генштаб Румынии сообщил о скором размещении военных США с танками Abrams

Американские военные с танками Abrams вскоре будут переброшены на территорию Румынии, подтвердил начальник штаба обороны страны генерал Георгицэ Влад.

США в ближайшее время направят на территорию Румынии подразделение военных, оснащённое танками Abrams, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад.

В интервью каналу TVR info он заявил: «В ближайшее время в Румынию будет направлено подразделение американских военных, оснащенное танками Abrams».

Генерал подчеркнул, что НАТО продолжит предоставлять Румынии войска «для обороны страны в соответствии с региональными планами». По данным портала hotnews.ro, увеличение числа американских военных в стране не планируется – ротация пройдет в рамках существующего контингента.

Румыния принимает участие в совместных программах НАТО по укреплению восточного фланга альянса. На её территории уже присутствуют подразделения союзников, и новое размещение техники усилит оборонительные возможности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в восточной части Румынии завершились крупные маневры Североатлантического альянса Dacian Fall.