Генштаб Румынии сообщил о скором размещении военных США с танками Abrams
Американские военные с танками Abrams вскоре будут переброшены на территорию Румынии, подтвердил начальник штаба обороны страны генерал Георгицэ Влад.
США в ближайшее время направят на территорию Румынии подразделение военных, оснащённое танками Abrams, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад.
В интервью каналу TVR info он заявил: «В ближайшее время в Румынию будет направлено подразделение американских военных, оснащенное танками Abrams».
Генерал подчеркнул, что НАТО продолжит предоставлять Румынии войска «для обороны страны в соответствии с региональными планами». По данным портала hotnews.ro, увеличение числа американских военных в стране не планируется – ротация пройдет в рамках существующего контингента.
Румыния принимает участие в совместных программах НАТО по укреплению восточного фланга альянса. На её территории уже присутствуют подразделения союзников, и новое размещение техники усилит оборонительные возможности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в восточной части Румынии завершились крупные маневры Североатлантического альянса Dacian Fall.