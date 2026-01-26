FT: Британия не хочет зависеть от военных спутников связи США

Угрозы президента США Дональда Трампа западным союзникам усиливают опасения в британских правящих кругах по поводу зависимости Лондона от Вашингтона в вопросах обороны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Речь прежде всего идет, по данным издания, о многомиллиардном контракте на создание военных спутников связи следующего поколения по программе британского Минобороны SkyNet 6, рассчитанной до 2042 года. Острая конкурентная борьба за поставку спутников развернулась между европейской компанией Airbus, которая уже более 25 лет курирует космическую программу Великобритании, и американским концерном Lockheed Martin.

По словам источников, знакомых с ситуацией, некоторые британские чиновники сейчас задаются вопросом, следует ли Соединенному Королевству "полагаться на заокеанскую компанию в отношении столь важных военных проектов". Угрозы Трампа в отношении Гренландии и риторика, принижающая роль западноевропейских стран в военной кампании в Афганистане, стала предметом ожесточенных дебатов на Уайтхолле.

Для многих в отрасли программа SkyNet 6 стоимостью более $8 млрд является решающим испытанием для правительства, уделяющего внимание укреплению оборонно-промышленного суверенитета Великобритании, говорится в публикации.

Технология принадлежит королевству, но стала крупным экспортным товаром, используемым несколькими союзниками по НАТО.

Как заявил ранее британский премьер Кир Стармер, правительство будет работать над сближением с Евросоюзом по вопросам безопасности и обороны в свете непредсказуемой политики американской администрации. Лондон должен занимать более сильную позицию по вопросу безопасности с сообществом. Это касается самого широкого спектра тем: кибербезопасности, торговли, энергетики.

"Мы проводим срочные переговоры о том, как укрепить сотрудничество в сфере обороны, безопасности и разведки между Великобританией и ЕС", - сказал Стармер.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров страна покинула сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года.