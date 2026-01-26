Названы возможные места запусков дронов ВСУ на Астрахань

Беспилотники на Астраханскую область могли быть запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) как с украинской территории, так и из Казахстана или непосредственно с Каспийского моря. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Астраханская область подверглась атаке беспилотников 25 января. Над территорией региона была объявлена беспилотная опасность, работали системы ПВО.

По словам основателя учебного центра беспилотной авиации, академика Российской инженерной академии Максима Кондратьева, есть три версии, откуда на Астрахань могли прилететь украинские дроны.

«Во-первых, непосредственно с территории Украины. Во-вторых, отдельные преступные элементы могут действовать и с территории Казахстана. Механизм такого запуска может быть схож с операцией «Паутина»: украинские диверсанты ввозят комплектующие в фурах, собирают дроны на подпольных точках и запускают их в темное время суток», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что дроны можно было запустить и с Каспия, использовав гражданское судно (например, сухогруз), на котором установлен контейнер с катапультой.

«После выполнения задачи контейнер просто сбрасывают в воду, и судно продолжает движение по маршруту, не вызывая подозрений», — отметил основатель учебного центра беспилотной авиации.

Эксперт обратил внимание на то, что, по данным Минобороны РФ, над регионом были сбиты только три БПЛА, что может свидетельствовать о «прощупывании» новых маршрутов.

«В ходе подобных разведывательных вылетов может осуществляться аэрофотосъемка или сброс специализированного навигационного оборудования для наведения следующих волн. Таким образом, появление небольшого количества беспилотников — это зачастую разведка и подготовка к масштабной атаке», — подытожил Кондратьев.

Напомним, что в 2025 году накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. Для атаки использовались в том числе и дроны, которые были замаскированы в грузовиках. Их спрятали в контейнерах, установив фальшивый потолок, после активации они вылетели непосредственно из машин.

В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями стали военные аэродромы. В Киеве заявили, что была проведена операция «Паутина», целью которой стали самолеты стратегической авиации России.