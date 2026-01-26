Навроцкий обсудил с Трампом создание в Польше военной базы США

Польский президент Кароль Навроцкий в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил размещение постоянной военной базы США на территории страны.

Такое заявление сделал бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Echo24. Он сообщил, что Навроцкий обсуждал с главой Белого дома перспективу строительства объекта для американских военных.

По мнению польских властей, создание такой базы станет значительным шагом вперед и укрепит безопасность страны. На сегодняшний день в Польше находится около 10 тысяч солдат из Соединенных Штатов.