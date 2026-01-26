Генерал предположил, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление в марте или апреле. Об этом News.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

"Надо ожидать, что оперативно-стратегическое контрнаступление ВСУ на одном-двух направлениях может проявиться только после марта — март–апрель, а может быть, даже ближе к маю. Раньше ждать не стоит. Причины разные: количественный и качественный состав вооруженных сил, а также отсутствие политических и чисто тактических возможностей", - заявил военный.

По его словам, сдерживающим фактором выступят весенние погодные условия. Попов указал, что в этом году на Украине очень мощный снежный покров. Он предположил, что весной "земля будет заполнена водой очень сильно", в связи с чем бронетехника и автомобили будут плохо передвигаться.

Военный также заметил, что в ВСУ понимают невозможность "реально провести большой контрнаступ". Морально-психологический раздрай царит как в войсках, так и в политическом истеблишменте, указал Попов.

18 января главком ВСУ Александр Сырский объявил о новых наступательных операциях в 2026 году. Он подчеркнул, что "в обороне победы не добудешь". В связи с чем он сообщил, что ВСУ применят тактику, которая заставит ВС РФ привлечь и перебросить значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия украинских войск.