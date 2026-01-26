Прорыв российской армии на северном и донбасских фронтах продолжается: ВС РФ методично вскрывают «ворота» Славянско-Краматорской агломерации, падение которых изменит всю структуру линии боевого соприкосновения. Как сообщает «Царьград», этим объясняются все экстренные попытки ВСУ проломить купянское направление, поскольку позже это будет сделать некому — последние резервы украинских войск отправят на Донбасс.

Окружение агломерации

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают давить на противника на добропольском выступе, продвигаясь как к Доброполью, так и к Дружковке. Гарнизоны ВСУ постепенно оказываются в окружении. В Новопавловке российские военные закрепились и ведут ожесточенные встречные бои в направлении Павловки, откуда украинские подразделения продолжают атаковать.

Продолжаются бои в направлении Светлого и Шевченко: ВС РФ продвинулись в направлении шахты «Водянская» и в районе бывшей шахты «Запорожская». Идут атаки и в направлении восточных окраин Гришино, а также у его центра.

На константиновском направлении подразделения российской армии также продвигаются в направлении Дружковки, охватывая Константиновку с запада. Кроме того, сражение идет в Ильиновке и в посадках западнее. Есть успехи и в городе.

Ловушки для ВС РФ

Российские военкоры опубликовали ряд интересных записей с участием украинских военнопленных. На одном из видео был заснят 36-летний житель Одессы: по его словам, его подразделение завезли на точку на машинах, скинули и сказали идти вперед — якобы без конкретного приказа. В группе было девять человек, командующий и майор. Офицеров сразу сняли российские снайперы, после чего были ликвидированы все остальные, кроме плененного солдата.

На другом показательном видео украинский солдат раскрыл систему смертельных ловушек на участке фронта, где он был взят. Когда группа ВСУ откатывается, то оставляет метки для тех, кто еще не успел отойти.

«Одно дерево зеленым или синим скотчем обмотано, это значит сюрпризы: растяжки, ловушки и т.д. Два дерева, обмотанные зеленым и/или синим, значит, рядом есть укрытие. Вот. Будьте аккуратны. И в первую очередь — сколько раз уже работал так: подходите к блиндажам, выключите рацию, вас сильно слышно по рациям. Это раз. И… вырубайте связь. Если… это не означает, что наверху ничего нету», — рассказал пленный.

Километры до Запорожья

В Запорожской области российские десантники установили полный контроль над Степовым. ВСУ попытались контратаковать, однако были ликвидированы. Как рассказал военкор Анатолий Радов, продолжаются бои за Лукьяновское, Новобойковское, Новояковлевку и Павловку.

В районе села Приморское ВДВ продолжают выявлять и ликвидировать противника. Канал «Дневник десантника» пишет, что севернее, в районе Малокатериновки, разведывательные дроны выявили и уничтожили позиции противника.

Штурмовики группировки войск «Восток» продолжают планомерно продвигаться в западном направлении. За сутки было освобождено до 8 квадратных километров территории. Потери противника — до двух рот живой силы, более 10 авто и более десяти пунктов управления БПЛА.

Пожар на севере

Штурмовики группировки войск «Север» продолжают увеличивать буферную зону в Харьковской области и окрестностях освобожденного Волчанска. Военкор Юрий Котенок отмечает, что противник постоянно контратакует у юго-восточной окраины города, пытаясь просочиться мелкими группами.

ВС РФ теснят противника вдоль дороги на Белый Колодезь, который является последним ключевым узлом обороны ВСУ. С опорой на него противник обороняется и контратакует — в сторону Волчанска, Вильчи и Волчанских Хуторов. За последние ожесточенные бои идут уже не первый месяц.

«За последние сутки продвижение в Хуторах – около 150 м. Противник пытается остановить наши подразделения, контратакует через балку Белый Яр», — отметил Котенок.

В лесу юго-западнее Волчанска российские военные закрепляются в Красноармейском Первом, продвинулись у дороги на Графское с юга и выбивают противник из южной части населенного пункта. Северо-западнее ВС РФ выбили ВСУ из Старицы и отражают контратаки со стороны Избицкого вдоль реки Старица.

Украина атаковала Россию умными бомбами

На сумском направлении — продвижение в Глуховском и Сумском районах. По этой причине ВСУ начали перебрасывать туда резервы с других позиций. В районах Теткино и Глушково Курской области продолжаются взаимные обстрелы: дроны ВС РФ атакую украинские энергетические объекты в регионе.