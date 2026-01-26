"Калашников" нарастит выпуск боевого стрелкового оружия в 2026 году

Концерн "Калашников" объявил о значительном увеличении объемов производства боевого стрелкового оружия. По сравнению с 2025 годом выпуск такой продукции в 2026 году будет существенно расширен.

Основной рост производства придется на образцы, наиболее востребованные в условиях современных боевых действий. Речь идет прежде всего об укороченном автомате АК-12К калибра 5,45 мм, снайперской винтовке Чукавина калибра 7,62 мм, а также ряде других изделий. При этом стабильно высоким остается спрос и на базовый автомат АК-12, который продолжает выполнять роль основного индивидуального стрелкового оружия военнослужащих Вооруженных сил России.

В концерне подчеркивают, что с начала СВО объемы выпуска боевого стрелкового оружия были кратно увеличены, а номенклатура продукции ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков. Так, в 2025 году предприятие в сжатые сроки освоило серийное производство новых укороченных автоматов АК-12К и АК-15К. Параллельно продолжается подготовка к запуску в серию и других перспективных образцов. По итогам прошлого года план выпуска был выполнен в полном объеме, вся продукция отгружена заказчикам в установленные сроки.

Генеральный директор концерна Алан Лушников отметил, что предприятие вошло в 2026 год с рекордным объемом заказов и полной уверенностью в возможности их выполнения. По его словам, это будет обеспечено за счет дальнейшего расширения и модернизации производственных мощностей, а также работы высококвалифицированного коллектива, что позволит своевременно и качественно выполнять как государственные, так и экспортные контракты.

Рост производства стрелкового оружия указывает на успешную адаптацию российской оборонной промышленности к требованиям конфликта высокой интенсивности. При этом увеличение доли укороченных автоматов и современных снайперских винтовок отражает изменения в тактике боевых действий, где возрастает значение мобильных штурмовых подразделений и точного огня на средних дистанциях.