В ходе боевых действий на различных направлениях за сутки подразделения российских войск нанесли поражение украинским формированиям, уничтожив более 1,3 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Стецковки, Сосновки, Корчаковки и Кучеровки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Захаровкой.

Противник при этом потерял до 150 военнослужащих и бронемашину.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Петровки, Березовки, Нечволодовки Харьковской области и Соснового Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Резниковки ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Гришино, Доброполья ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker, 12 бронемашин.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зеленого, Любицкого, Горького, Воздвижевки, Зализничного Запорожской области и Александровки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Магдалиновкой и Преображенкой Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Минобороны также сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях.

В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.