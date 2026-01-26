Украинский офицер рассказал о тысячах погибших бойцах ВСУ из-за одной операции

Lenta.ru

За время украинской операции в Крынках в Херсонской области из-за просчетов командования погибли тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал офицер ВСУ Сергей Волынский.

«Если мы четко видим, что мы не имеем успеха на том или ином этапе операции, нам не нужно вкладывать тысячи людей на тех холодных берегах, понимаете?» — заявил военный.

Он выразил уверенность, что операция провалилась из-за недостатка объективных разведданных и украинское командование должно понести ответственность за этот провал.

Ранее попытки ВСУ отбить позиции в районе города Родинское, находящегося неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск), где уже попали в окружение тысячи отправленных туда Киевом военных, назвали «персональными Крынками» главкома Александра Сырского — по аналогии с ситуацией вокруг села в Херсонской области, где украинские части несли значительные потери на небольшом участке земли.