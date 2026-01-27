Силы ПВО за сутки сбили 11 снарядов HIMARS, ракету С-200 и 105 беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили зенитную управляемую ракету С-200 и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Global look

«Средствами противовоздушной обороны сбиты зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что также были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. По данным ведомства, ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.

С начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны РФ, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, свыше 111 тысяч беспилотников, а также десятки тысяч единиц бронетехники, артиллерийских систем и специальной военной автомобильной техники.