В Чёрном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В центральной части Чёрного моря силами Черноморского флота России уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщает Минобороны.

© Министерство обороны РФ

«В центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее подразделение войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью безэкипажного катера (БЭК) уничтожили плавсредство ВСУ вместе с военными в дельте Днепра в Херсонской области.

В конце декабря миномётный расчёт соединения береговой обороны группировки войск «Днепр» уничтожил быстроходный катер боевиков ВСУ в дельте Днепра в Херсонской области.