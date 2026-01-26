Обозначены сроки проверки готовности ВС Беларуси

Масштабная проверка Вооруженных Сил РБ, которая уже десять дней проходит по поручению Верховного главнокомандующего Беларуси, будет осуществляться до весны. Как ранее уже информировал "СОЮЗ", Александр Лукашенко держит на личном контроле ход ее проведения.

© Российская Газета

Именно таким параметрами - "до весны" - обозначил сроки ее проведения Александр Лукашенко, выступая 26 января на совещании, посвященном созданию образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений. Александр Лукашенко держит на личном контроле ход оперативной проверки армии.

В оборонном ведомстве констатировали, что выработана новая система, при которой Президент Беларуси, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки, подчеркивают военные эксперты, заключается в оценке объективной картины в Вооруженных силах. Именно поэтому эти мероприятия носят внезапный характер.