ПВО сбила над Белгородом и Шебекино воздушную цель

Системой противовоздушной обороны сбита воздушная цель над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что данных о последствиях в настоящее время не поступает.

В понедельник Гладков объявлял ракетную опасность на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, она продлилась двенадцать минут.