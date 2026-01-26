Жители, покинувшие Красноармейск и Димитров, рассказали, что солдаты ВСУ занимались мародерством и угрожали мирному населению городов ДНР. Об этом сообщили «Известия».

Житель Димитрова Александр рассказал, что украинские солдаты забирали кур и прокалывали баки автомобилей местных жителей, чтобы сливать топливо. Он заявил, что ВСУ также угрожали горожанам и принудительно выселяли их из домов.

Жители Красноармейска рассказали, что ВС РФ оперативно провели эвакуацию из города. Помощи в Красноармейске ожидали четыре человека, двое из которых были пенсионерами, в том числе один человек с инвалидностью.

Житель Красноармейска Сергей рассказал, что его дом сильно пострадал - после одного из ударов провалилась крыша здания. Он подчеркнул, что российские военные помогли ему уехать.

Ранее беженец рассказал РИА Новости, что украинские солдаты приезжали на самоходной артиллерийской установке (САУ) во дворы жилых домов в ДНР. Мужчина рассказал, что однажды солдаты ВСУ приехали на САУ к одному из домов в районе Шахтёрского. По его словам, солдаты были пьяны: они не смогли самостоятельно развернуться и выводить машину пришлось другому экипажу.